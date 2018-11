Meestele ei meeldi muuseumid

See, mida inimesed reisides hindavad, sõltub suuresti soost. Kui uskuda Soomes tehtud uuringut, ei ole vähemasti muuseumid selliseks atraktsiooniks, millega mehi väga võluda annaks. Vaid 38% Soome muuseumihuvilisi on mehepojad ning naised moodustavad muuseumide klientuurist jõulise 62%.

Kangelasstjuardess imetas kliendi näljast last

Filipiinlased on üle maailma tuntud oma sõbralikkuse poolest ning on paljudes riikides kogunud kuulsust oivaliste koduabiliste ja lapsehoidjatena. Kui ühel Philippine Airlinesi lennul imikuga reisijal lapsele mõeldud toidusegu otsa sai, kostsid näljase beebi südantlõhestavad karjed varsti üle kogu kabiini. Lenusaatja Organo, kellel on kodus endal väike laps, ei mõelnud kaua, vaid pakkus beebile süüa oma rinnast, kogudes sotsiaalmeediasse jõudnud juhtumiga imetlevat üminat üle kogu maailma.