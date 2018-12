REISIUUDISED | Millises maailmalinnas on kõige rohkem Michelini tärni-restorane?

Millises maailmalinnas on kõige rohkem Michelini tärni-restorane?

Prantsuse restoranide-piibel gurmaanidele, Michelin Guide 2019, mis äsja trükivalgust nägi, kinnitab, et maailma parimate söögikohtade pealinn on hetkel Tokyo. Michelini tärnidega pärjatud restorane on selles linnas hetkel kokku 230, kõrgeima kategooria ehk kolm tähekest on neist pälvinud 13 toidukohta. Kahe tärniga kroonitud restorane on Jaapani pealinnas 52 ja ühe tärni kandjaid kokku 165. Võrdluseks: näiteks Pariisis on Michelini poolt auhinnatud einestamispaiku kõigest 113 tükki.