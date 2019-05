REISIUUDISED | Moslemimaad pühitsevad ramadaani

Moslemimaad pühitsevad ramadaani

5. maist 4. juunini on tõsiusklikud moslemid paasturežiimil ega tohi päevavalges endale lubada tilka vettki, suupistetest rääkimata. Islamimaadesse reisides tasub meeles pidada, et ramadaani ajal avalikku söömist, joomist või suitsetamist loetakse solvavaks. Lähis-Ida lennujaamades ja lennufirmade pardal on reeglid lõdvemad, kuid näiteks Qatar Airways muudab oma lounge’id Dohas ramadaani ajaks alkoholivabaks.

Eckerö toob liinile veel ühe (kauba)laeva

Juunikuust hakkab Eckerö Line’i värvides Tallinna ja Helsingi vahel sõitma ka kaubalaev, mis võtab rekade kõrval peale ka autoga reisijaid. Veel ümber ristimata laev on ehitatud 2000. aastal Hispaanias ning seilas viimati Liverpooli ja Dublini vahelisel marsruudil. Kajutite kõrval on laevas ka väike pood ja kohvik. Lahe ületus võtab aega 3 tundi ning kui Tallinnas väljub laev A-terminalist, siis Helsingis maabutakse linna idaküljel asuvasse Vuosaari sadamasse.

Marriott plaanib jõulist laienemist



Marriotti hotellikett tahab napsata turuosa Airbnb-lt ning on võimaldamas luksuskorterite üürimist oma kodulehe kaudu. Homes & Villas by Marriotti kaubamärki kasutavad üürikodud hakkavad olema saadaval Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Ladina-Ameerikas neile, kes otsivad peatuspaika vähemalt kolmeks ööks. Samas kavatseb kett veel käesoleva aasta jooksul avada Filipiinidel, Indias, Nepalis ja Hongkongis sada uut hotelli. Eriline kasv ootab ees Hiina Rahvavabariiki, kus enne jõule peaks avanema 30 Marriotti kaubamärgi all tegutsevat võõrastemaja ning kuhu koos odavamate ja prestiižikamate kaubamärkidega (näiteks Renaissance Resort and Spa Xiamenis ning JW Marriott Marquis Shanghais) on plaanitud lähiaastate jooksul tekitada 300 uut valdust. Austraalia suurlinnades investeeritakse high-end-hotellibrändidesse., nagu Ritz-Carlton ja Luxury Collection. Koos Aafrikas ja Lähis-Idas tehtavate arendustega lähevad laienemised Marriottile maksma 8 miljardit dollarit.