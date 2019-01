REISIUUDISED | Muudatused LOTi ja Nordica koostöös?

Uus Eesti reisilehekülg soovitab sihtkohti

Jaanuari lõpus tegutsema hakkav ingliskeelne reisileht travelwiser.io lubab panna sobiva reisisihi paika vaid paarile hobisid ja eelistusi puudutavale küsimusele antud vastuse ja planeeritava reisiaja põhjal. Võimalikke sihtkohti, mille vahel valik tehakse, on 130. Lehe asutaja Toomas Laigu, kes on tuntud ka taimetoidukohviku Vegan Inspiration peakokana, loodab aasta lõpuks saada Travelwiserile miljon kasutajat.

Juneyao tuleb Helsingisse

Muudatused LOTi ja Nordica koostöös?

Veebileht Routesonline avaldas läinud nädalal tänaseks maha võetud uudise, mis puudutas LOT Polish Airlinesi plaani asendada CRJ 900 lennukid teatud marsruutidel teiste lennukitüüpidega. Ainsad CRJ 900 lennukid LOTi enda lennuvõrgus on need, mida firma liisib Nordicalt. Toomas Uibo Nordicast lausus, et veel kaks aastat kehtiva lepingu alusel pakutakse LOTile teenust 4 CRJ900 lennukiga, millest umbes 1,3 lennukit lendab Tallinna-Varssavi liini ja ülejäänud 2,7 lennukit muid LOTi liine. „Kuna reisijate arv Tallinna-Varssavi liinil pidevalt suureneb, siis on mõistlik sinna ühel hetkel suurem lennuk panna. See, kuhu LOT vabanenud lennuki lendama suunab, on juba tema kui tellija äriline otsus.“