REISIUUDISED | New York endiselt ärireisija meka

New York endiselt ärireisija meka

Globaalses plaanis äriasjus reisijaid viivad rännuteed juba neljandat aastat järjest kõige enam New Yorki, kinnitab turu-uurin­gutega tegeleva konsultatsioonifirma Egencia iga-aastane pingerida. New Yorgist jäävad pisut maha London ja Pariis ning tõestamaks Hiina võidukäiku majandusmaailmas, on neljandal kohal Shanghai. Esikümnesse mahuvad ka Toronto, Singapur, San Francisco, Hongkong, Tokyo ja Chicago.