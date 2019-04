REISIUUDISED | Põhja-Korea piirile avaneb matkarada

Põhja-Korea piirile avaneb matkarada

Lõuna-Korea valitsus plaanib rajada kaht omavahel vaenutsevat Koread eraldavasse demilitariseeritud DMZ tsooni kolm matkarada, millistest esimene peaks avanema Goseongis (pildil) juba sel kevadel. 257 kilomeetrit pikk DMZ on tänu inimtegevuse peaaegu täielikule puudumisele rikkaliku floora ja faunaga, märgatud on seal isegi hirvi ja amuuri leoparde.

Finantsgripp räsib ka Aviancat



Kolumbia lennufirma Avianca Brasiilia allettevõtte Avianca Brasili käsi käib murettekitavalt täbaralt: lennukeid on alles jäänud vaid viis ja sihtkohti neli, võlad on kasvanud üle pea. Spekuleeritakse, et Avianca Brasili tegevus võib peagi peatuda, ning ka Avianca Argentina on keerulises finantsolukorras. Avianca ise on lennufirmana vastu pidanud 1919. aastast.