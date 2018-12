REISIUUDISED | Poola kauneim naine lendab LOTi koosseisus

Delta tirib abikoerad pikamaalendudelt maha

Alates 18. detsembrist ei luba Delta Air Lines oma rohkem kui kaheksa tundi kestvate lendude pardale vaegnägijate juhtkoeri ega ka teisi „emotsionaalset tuge“ pakkuvaid abikoeri, kes on kaasas füüsilise puudeta, kuid hingeliselt muserdatud lennureisijail. Loomad, kes on nooremad kui neli kuud, ei tohi enam lennata isegi mitte lühematel otsadel. Aastail 2016–2017 täheldati loomade kaasatoomisega seotud intsidentide pidevat sagenemist: oli juhtumeid, mille käigus kaasreisijad hammustada said, nagu ka seda, et koerad lennukisalongis spontaanselt oma loomulikke vajadusi rahuldasid.