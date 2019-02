REISIUUDISED | Seenesurm Hispaania tärnirestoranis

Seenesurm Hispaania tärnirestoranis

Firenze salajane koridor paotab ust



Firenze linnas on kunstiväärtusi ja suurkujude taieseid rohkem kui mõnes maailma riigis kokku. Peale Uffizi galerii, mille väljapanekud ulatuvad tagasi kaugele keskaega, on Firenze linnavõimudel plaanis laiale publikule avada ka salajane Vasari koridor, mis sisaldab 16. sajandi kunstiharuldusi, kuid on turvameetmete tõttu olnud laiale vaatajaskonnale suletud alates 2016. aastast. Varem sai koridori vaadata vaid üksikute, eraviisiliste reisifirmade vahendusel, umbes 50euroste päevapiletitega – nüüd on kavas ka tavapublik ja inimliku hinna eest sisse lasta, kuigi külastajate arv jääb piiratuks. Mitte rohkem kui 125 inimest päevas.