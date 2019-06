REISIUUDISED | Tallink katsetab Tallinna sadamas nutikat autode automaatväravat

Tallink katsetab Tallinna sadamas nutikat autode automaatväravat

Laevakompanii Tallink on Soome ajakirjanduse andmeil juba kolm kuud katsetanud sõiduautode automaatset laeva lubamist Tallinna-Helsingi liinil. Autosid tuvastada suutva Smart Lane’i värava kasutamine on võimalik teatud väljumistel ja nendel sõiduautodel, kus pole üle kahe reisija.

Vietnam Airlines jagab Aeroflotiga lennukoodi

Suured ebolapuhangud on „uus normaalsus“



Kongo Demokraatlikus Vabariigis on ebolaviirusse nakatunud juba üle 2000 inimese, mis on suurimaks ebolaepideemiaks Lääne-Aafrikat aastail 2014–2016 laastanud epideemia järel. Dr Michael Ryan Maailma terviseorganisatsioonist WHOst on hoiatanud, et sellised suured puhangud on „uus normaalsus“, tuues põhjuseks muu hulgas kliimamuutusi, vihmametsade hävitamist, aina mobiilsemaid inimpopulatsioone ja nõrgemaid valitsusi.