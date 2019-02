REISIUUDISED | Trump Organisation loobub uutest hotellikettidest

Trump Organisation loobub uutest hotellikettidest

USA presidendile kuuluv hotellifirma lõpetab Scioni ja American Idea nimeliste hotelli­brändide arendamise, kuigi nende all kavatseti uusi majutusasutusi avada mitme tosina jagu. Ärilt olla jume võtnud tuuline poliitkliima ja meedia suhtumine.

Qatar esitleb uut kliendiprogrammi ettevõtetele

Mullu mais oma eelmise korporatiivprogrammi Qbiz sulgenud Qatar Airways on tulnud nüüd välja uue programmiga Beyond Business, mis võimaldab liitunud firmaklientidel koguda Qrewards-punkte. Programmis on kolm staatustaset: Elevate, Accelerate ja Ascent. Viimaseni jõudmine eeldab 100 000 dollari kulutamist Qatari piletitele ja võimaldab muu hulgas kinkida kolmele isikule kuldkaardi Qatari Privilege Clubi programmis.