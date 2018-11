Seal on muuseum. Mina rääkisin Ghivile vene keeles talve- ja jätkusõjast, sellest, kuidas need tegelikult käisid, avaldasin imestust, et välja ei ole pandud mitte ainukestki Soome eksponaati. Puha Nõukogude relvad, mundrid, ajalehelõiked, medalid ja ordenid. Järsku käratas saalivalvur:

„Lõpetage oma fašistlik jutt!“

Ghivi vastas talle džentelmenliku rahuga:

„Kas te teate, et saalivalvurid ei tohi üldse rääkida?“