REMSU RÄNNUJUTUD | Üks päev kaks korda!

Rahvatihe peatänav on seal palistatud kahelt poolt osmikuteriviga, enamik neist palmilehtedest punutud, mõned ka puust tehtud. Üle kahe korruse ei küüni ükski. Äärelinnas oli ka kivist kohalik pilvelõhkuja, viiekorruseline pank, kuid kesklinna see ei paista.

Paradiis mis paradiis. Päike paistab Tongal üle 350 päeva aastas, talvel (kui meil on suvi) ei lange temperatuur kunagi alla 20 kraadi, suvel ei tõuse üle 25. Ahvimõnu! Ainult mussoontormid, need viivad mütsi peast, teevad hullematki, peksavad puruks kaldapromenaadi. Osmikud kõiguvad marutuules otsekui pilliroog, usun, et pererahval on mõnus neis kiikuda.