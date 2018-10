Esimest korda puutusin Kariibi mere kilpkonnadega kokku Mehhikos. Need liha söövad elukad olid mehhiko kalurite haipüügi õngede otsa jäänud. Need olid konksu otsas olemisest vihale aetud elukad, oleksid sõrme või pöidla nagu muuseas otsast naksanud. Mehhiklased lõikasid kilpkonnadel konksu suust välja ja lasid lojused merre tagasi. Seletasid, et kilpkonnade püük on nii kurjasti keelatud, et isegi sellist mõtet ei tulevat, et mõne ära küpsetaks.

Seda suurem oli mu hämmastus, kui ühe Nicaragua rannikulinna turu lihaleti ääres nägin, kuidas suur amfiibelukas oli ära tükeldatud – loivad ühes ja liha teises kuhjas, pea koos kaelaga kui eriline maiuspala eraldi.