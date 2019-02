Selle Michelini tärniga resto külastust võivad lubada endale kõik*

Kui üldjoontes jagunevad toidukogemused mis tahes sihtpunktis kvaliteet-dineetamisteks ja tänavaköökidest saaduiks, siis Singapuri populaarses hiinalinnas paiknev kiirtoidurestoran Hawker Chan (pikema nimega Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle) on suutnud need kaks ühendada. Hawker Chan on nimelt odavaim Michelini tärniga restoran maailmas.

Chan Hon Mengi käe ja valvsa pilgu all pakutakse Michelini-väärilist soja-kastmes grillkana nuudlite või riisiga täiesti harjumuspärases kiirtoidu-formaadis. Leti ühest otsast tellid, teisest otsast saad kandikutäie isuäratavat traditsioonitoitu kätte ning pärid toidusaalis „Vabandage, kas see koht on vaba?“. Söömiseks palju aega ei anta, sest järgmised oma kandikutega seisavad sul peagi samamoodi kõrval.

Kui on soov vähemalt korra elus süüa Michelini aukraadiga toitu, siis palun, siin ta on! Aga tegelikult leiab üle Singapuri sama head kana, BBQ-siga, satay-vardaid ja kümneid teisi Hiina mõjutustega roogi veelgi soodsamalt kui kuulsust kogunud Hawker Chani 3eurone ports. Samas tuleb öelda, et see on maitsev ja mahlane iga kord. Ja me teame ju, kui lihtne on kana kuivaks ja maitsetuks küpsetada.