Suitsukatte all Luksemburgis

Kanepi legaliseerimine? Polnud kuulnudki, et selle üle mingi arutelu käiks. Jah, kuigi mul endal siin valimisõigust ei ole, teadsin, et valimised toimuvad, plakatid olid tänavatel. Aga et kanepi üle vaieldud oleks… Olen ka kohalikele sõpradele rääkinud koalitsiooni uutest plaanidest ja nemadki on üllatunud olnud. Ja laias laastus õlgu kehitanud.

Mitte et kanepi legaliseerimine kuidagi asjade sujuv, enesestmõistetav kulg tunduks olevat. Just alles hiljuti varastati sõbra 16aastasel tütrel siin baaris käekott. Mõni aeg hiljem helistati sõbrale politseist teatega, et tema tütre kott on üles leitud. Aga olevat väike probleem: kotist leiti ka väike kogus kanepit. Emal ja tütrel paluti jaoskonda tulla.

Mistõttu on kanepi meelelahutuslikel eesmärkidel legaliseerimine (meditsiinilistel eesmärkidel oli see juba varem legaliseeritud, nagu selgub) üsna ootamatu. Siiski on veel paljud detailid ebaselged. On olnud juttu, et kanepit tohivad tarbida ainult Luksemburgi residendid – ilmselt selleks, et vältida turistide siiareisimist sel eesmärgil. Kuidas korraldatakse kanepi kasvatamine, müük ja maksustamine – seal on ilmselt veel palju arutelu ja vaidlusi, enne kui vastavad seadused vastu võetakse ja ellu rakendatakse. Arutelu ja vaidlusi, mis ilmselt samuti paljudest meist siin elavatest mitte-kohalikest, kes ei tunne end kohaliku riigiga liiga seotud olevat, taas mööda lähevad. Võib-olla on see osalt seotud ka sellega, et Luksemburgi üldine liberaalne elukorraldus võimaldab siin elada nii, et ei tunne, et peaks iga hetk valitsuse tegemistel silma peal hoidma.