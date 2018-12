Tankitõrje betoonplokkidega ümbritsetud jõululaadad on tänavugi saksa turvalisimad paigad

Kui valimised suve lõpus nii Hessenis kui Baieris senistele „rahvaparteidele“ suuri kaotusi tõid, saadi valijatelt selge sõnum, et nõnna enam edasi ei saa. Mõlema liidumaa parlamenti tõusis vastavalt 13,1 ja 10,2 toetusprotsendiga seni põlatud ja mahakarjutud alternatiivne AfD. Kas valijarahvas oli loll või hoopis rahulolematu riigi senise poliitikaga? Et too suures osas läbi on kukkunud, on raske tunnistada ja Angela Merkeli suust pole tulnud sõnu, et tema sisserännupoliitika oli liiga ilus, et olla tõsi; et on tehtud vigu, mida võimatu parandada. Igatahes on valitseva partei läbikukkumine andnud lõpuks julgust kriitikaks ja probleemidele osutamiseks.