Teekond Macondosse: pura vida – tõeline elu!

Tegelikult läksin ma Aracatacasse, aga seda nime on väga tüütu kirjutada. Isegi kohalikele on see nimi sedavõrd ebamugav, et nad kutsuvad linnakest Atacaks. Ataca ehk Macondo asub Colombia kirdeosas. Nime Macondo andis linnakesele seal sündinud kirjamees Gabriel García Márquez oma raamatus „Sada aastat üksildust“. Kirjanik asetas oma menuromaaniga paiga maailmakaardile. Seetõttu kaalusid linnavõimud koguni nimevahetust, ristida linn Macondoks. Ehk tuleb siis rohkem turiste? Aga ühel või teisel põhjusel jäi see sündimata.

Võtsin Macondo sihtkohaks seetõttu, et see GGMi raamat juhatas mulle tee kätte mitte ainult Ladina-Ameerika kirjandusse, vaid Ladina-Ameerikasse endasse. Füüsiliselt. Ja see on olnud üks toredamaid asju, mis minuga eales juhtunud.