TEEL GUINNESSI REKORDITE RAAMATUSSE: 21aastane neiu on läbi käinud kõik maailma maad

Samuti heidavad tavalised interneti tainapead talle valju häälega ette, et selline maid mööda jooksmine nii lühikese ajaga ei ole mitte reisimine, vaid lollus, kuid siinkohal peab kritiseerijate suud plastiliiniga kinni toppima ja tuletama meelde, et neiu soovis purustada Guinnessi rekordit ja ei väida, nagu oleksid tal nüüd igast riigist põhjapanevad osalusvaatluse teel saadud teadmised. Kui seda siin kirjutan, kontrollitakse hea Guinnessi poolt ikka veel üle tõestusmaterjali, et rekord raamatusse ametlikult sisse kanda.

Noorukese Lexie saavutus on reisifoorumites palju jutuvada tekitanud, sest Guinnessi rekordite raamatu reeglite järgi loetakse näiteks Põhja-Koreas käimiseks ka seda, kui oled kas või korraks sisenenud kahe Korea vahelisse demilitariseeritud tsooni, ja see on täpselt see, mida Lexie tegi. Tõsimeelseid reisumehi ajab selline asi marru. (Muuseas: USA passiga ei saagi praegu Põhja-Koreas turistina reisida.)

Tema rekordi juures on aga mõned agad. Näiteks, kui teil läheb kõht lahti ja ruttate ülepeakaela kempsu, kuid astute tualettruumi ainult ühe jalaga sisse ja kalpsate kohe esikusse tagasi – kas te käisite siis kemmergus ära või mitte? Guinnessi rekordite raamatu järgi käisite. Teie sõprade arust ilmselt ei käinud (ja eeldatavasti on nad selle pärast mures).

Tõepoolest, miks ka mitte? Kui mina selles vanuses murdsin pead selliste tulevikuplaanide üle nagu näiteks, kas kaltsupoest osta punast või sinist värvi püksid, otsustas ambitsioonikas Lexie hakkama saada Guinnessi rekordiga, milleks pidi kujunema tiitel: noorim inimene, kes on läbi käinud kõik olemasolevad riigid (alates 2013. aastast on see rekord inglase James Asquithi käes, kes oli rekordi püstitamise hetkel 24 aastat vana).

Aastaks 2016 oli Lexie Alford lõpetanud keskkooli kaks aastat varem, kui normaalsele inimesele USA haridussüsteemis ette on nähtud, ning jõudnud endale tagatipuks teha veel Sierra kolledžis AD (Associate Degree). Kenale neiule jäi sellest väheks: oma kaheksateistkümnendal sünnipäeval uuris ta natuke aega oma passi ja avastas, et tema noored silmad olid selleks ajaks näinud ära lausa 72 maad – ja miks mitte siis kõik ülejäänud samuti üle kaeda.

Kas ümber maakera reisida on raske, kust noor inimene sellise idee teostamiseks raha saab ja mis Lexie ise üldse kogu sellest rekordi püstitamise asjast arvab – uurin kohe järele, sest kuulsast vanasõnast hoolimata pole uudishimu tegelikkuses vist ühtegi kassi tapnud.

No mida paganat?!



See on hea…eee … küsimus. Mõned nädalad tagasi sain ma siis rekordiomanikuks. Ma olen nüüd maailma noorim inimene, kes on läbi läinud kõigist maailma maadest. Olen hetkel kahekümne ühe aastane.



Kas sa tunnetad seda, et oled noor?



Tunnetan muidugi. Kuigi ma olen oma vanuse kohta väga palju kogenud, tean mõistusega ka seda, et mul pole isegi aimu sellest, kui palju mul veel elult õppida on.



Ma tahaksin täpsustada. Kui räägime kõikidest maadest, kas me räägime ÜRO maadest või…



Olen käinud läbi kõik 193 ÜRO liikmesriiki pluss Taiwan ja Vatikan ning otsustasin oma veendumustest tulenevalt lisada sinna loetellu ka Palestiina. Kokku sai 196 maad.



Hetkel Guinnessi poolt sinu saavutuse tõepärasust alles kinnitatakse. Millal rekord ametlikult välja kuulutatakse ja kas arvad, et midagi saab sellega veel nii-öelda nihu minna? Äkki sa ei saagi rekordiomanikuks?



Guinnessil on vaja kokku panna sõna otseses mõttes kümme tuhat tõestusmaterjali tükikest. See on suur töö ja nad saavad sellega valmis umbes juuli lõpuks. Ja ei – ma ei arva, et midagi valesti läheb: rekord on kindlasti minu.



Indoneesia Erakogu





Millal täpsemalt oma reisidega alustasid?



Käisin oma vanematega igal pool kaasas juba siis, kui olin päris väikene laps, aga tõsiseks rekordi tagaajamise reisimiseks läks 18aastaselt. Ja viimane aasta on olnud eriti tihe ja stressirohke.



Mis sulle reisimise juures kõige suuremat stressi põhjustab?



Võiks arvata, et see on lennupiletite broneerimine ja marsruutide planeerimine, aga ei, hoopis üksildus. Üksindus hotellitubades, kui reisid ilma partnerita. See poeb hinge ja sellega on vahel raske võidelda.



Reisid alati üksi?



Kuidas kunagi. Viiekümnel maal reisisin seitsme kuu jooksul üksinda, aga mulle meeldib rohkem, kui endale teekaaslase leian, sest parimad mälestused eri kohtadest on need, mida olen saanud kellegagi jagada.



Kuidas sellist reisimist endale üldse lubada saab? See on ju kallis!