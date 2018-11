Hea uudis on see, et Ukraina rahvuslik lennukompanii (UAI) on otsustanud madalate hindadega Euroopa turule tulla. Eks ta alguses muidugi veidi riskantne tundus, sest jätkulend lühikese ümberistumisega Kiievi Borispoli lennujaamas sai võetud teadmata, kui suur see Ukraina suurim lennujaam siis tegelikult on. Riskida tasus, sest edasi-tagasi pilet Riia-Istanbul-Riia maksis koos Lux Expressi bussipiletite ja äpitakso sõiduga Riia bussijaamast lennujaama ning tagasi vaid 110 eurot. Vahepassimised lennujaamades sai asendatud Lux Expressi bussis kohvi joomise, interneti ja filmidega.