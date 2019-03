Ühist keelt otsides

Olen isegi olnud kutsutud kohalike majja, istuma võõrasse lauda, jooma südamlikult pakutud teed või kumõssi. Mitmel puhul olen seejuures mõelnud, et endal oleks mul sellise külalislahkusega keeruline, küllap sellepärast, et rahvuskombed teistsugused.

Ilmselt on läänepoolsed rahvad aru saanud oma võõrustamiskommete defitsiidist ja asunud seda usinalt parandama. Võhivõõraste tolmuselt teelt kambrisse kutsumine ja neile ööseks peavarju pakkumine tuleb sakslasel hästi välja ainult siis, kui see on vormistatud korraldusena ülevalt. Või siis üks aste allpool kõige ülemast, sest piibel üldiselt enam orientiirina ei toimi. Õnneks on Saksamaad valitsenud suures osas kristlikud parteid, kellel ligimesearmastus südames, ning sotsiaaldemokraadid, kelle lipukirjaks inimeste võrdne heaolu siin ja kogu maailmas.

Öelda, et tänu nende poliitikale on Saksamaast saanud sisserännumaa, on vale, vajaduse töökäte järele dikteeris majandus.