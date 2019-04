Usalda, aga kontrolli!

Musta mere ääres paiknevat aerodroomi arendatakse aastani 2027, kui lennuväli on valmis teenindama 200 miljonit reisijat aastas. Lennujaama kasutamine pole veel kaugeltki paika loksunud: esinenud on torulekkeid ja elektrikatkestusi, mis jätsid seisma pagasilinte ja check-in’i kassasid, mistõttu on soovitatud lennujaamas kohal olla kolm tundi enne lennu väljumist. Lennujaama metrooliini valmimine on planeeritud aga alles tulevaks aastaks.

Takso lennujaama võib maksta kopsaka summa ja juhte usaldades võib alt minna. Tasub meeles pidada, et läbirääkimisi hinna osas pole vaja pidada, nõuda tuleb, et taksojuht käivitaks taksomeetri. Jootraha andmine pole kohustuslik ning vahendajatele, kes teile lennujaamas taksot „pakuvad“, ei anta mingit raha!

Tasub meeles pidada, et läbirääkimisi hinna osas pole vaja pidada, nõuda tuleb, et taksojuht käivitaks taksomeetri.

Enamasti on juhid head ja südamlikud inimesed, kes närvilises liiklusmöllus püüavad oma perele elatist teenida, kuid ikka maksab internetist kontrollida, mis teed pidi juht sõidab. Mu tuttavat viidi vanasse lennujaama 30kilomeetrise ringiga ja nii jäi ta maha lennust Aafrikasse, olgugi et oli startinud tundide pikkuse ajavaruga. Koos uue piletiga läks taksosõit maksma 600 dollarit. Teisele haakis end juba ootesaalis külge taksot pakkuv vennike, kes ütles ka hinna. Kasseerinud raha sisse, juhtis ta suvalise taksojuhi juurde, poetas tollele mingi osa rahast ja saatis teele. Kui sõbrale oma kodukandis tänavanurgale vastu läksin, siis hakkas taksojuht raha juurde nõudma, öeldes, et sõber olevat võlgu veel 40 liiri – kuigi ise polnud taksomeetrit sissegi lülitanud. Saatsime ­needva ja kiruva onkli kuu peale, aga kehv tunne jäi mulle sisse: sõber sai 50 liiriga tünga ja ta peale karjuti kah. Tasub meeles pidada, et ainus kord, kui taksoarvele tuleb otsa lisaraha, on siis, kui taksod ületavad tasulisi teid või sildu.