On päikeseline ja karge novembrihommik Põhja-Ameerikas, kui kolmteist eesti peret eri suundadest sõitu Connecticuti osariiki alustavad. Juba neljandat aastat kogunevad nad Merikese ja Mike’i koju kokku, et koos jõuluks verivorste teha.

Autosõit New Yorgist Connecticutti pakub maalilisi vaateid – kolla-punastesse värvitoonidesse uppuvad puud ja päike kuldab värvid veelgi eredamaks. Vaid pool tunnikest väljasõitu pilvelõhkujate linnast ning oledki vapustavalt kaunis looduses!