Teie ja teised Danske töötajad pole avalikkusele mitte midagi rääkinud. Miks?

Ühtegi küsimust ei ole ma kuskilt kuulnud. Ma ütlen, et kui teil on küsimusi, siis minu poole pöörduda! Mina olen Danske filiaali rajaja. Tegutseme 12. hooaega.

Mis on selle konflikti nii-öelda tuum? Kuidas tekkisid vead 200 miljardi euro pesemisel?

Minul ei ole mitte mingit konflikti. Panga siseselt on meil kõik lahendatud. Kõik on kõige suuremas korras. Mul on väga kahju, et te tulete võtma seda intervjuud minult, kui ma olen nende kuude jooksul viinud Danske rahvusvaheliste meediakanalite esikülgedele, tohutult esinenud rahvusvaheliselt ja selle eest ei tule meedia kunagi mind kiitma! Rääkimata autasust, mille president mulle kunagi andis.

On tulnud ette ka neid intervjuusid.

Aga selle mahu juures on seda tohutult vähe.

Palun rääkige, mida te hetkel teete?

Ei noh, minu tegevus on väga rahvusvaheline. Ma julgen öelda, et ma mitme inimese aktiivsusega tegutsen. Ma võin ühel päeval teha kolm-neli diili. Päeval mängida Kremli venelastega ja õhtul juhatada Moldova pesumasinat ja öösel Bakuu oma. Nii et saage aru: see… see intensiivsus on tohutult suur. Ja mina kui finantsjuht ei pea oma tegemistest eraisikuna – kuna ma olen praegu individuaalartist – aru andma!

Bill Browder väitis, et Danskes pesti 230 miljonit dollarit Vene riigilt varastatud raha.