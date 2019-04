Jaanus Lensment Nädala Reinsalu Mis me siin hellitame? Kaua need naljad siis käivad? Justiitsminister riigikogule

Nädala anekdoot Naine tuleb öösel koju ja näeb, et magamistoas ulatuvad teki alt välja mehe ja naise jalad. Ta võtab lillevaasi ja kolgib magajaid, siis läheb kööki vett jooma. Köögis istub õlleklaasi taga ta mees, kes ütleb: „Su vanemad saabusid, ma panin nad meie voodisse.“

„See oli kogu see homopropaganda, mis minust teerullina üle sõitis. Alles EKRE võimule saamise järel kadus minust see pedevärk. Kiidan Helmesid selle eest, et saan jälle rahulikult õlut juua ja naiste tisse kommenteerida. Jah, just sellist Eestit ma tahan,“ õhkas Arno.

Teatrinäitleja Maileen oli alguses EKRE võimule saamisest šokis, aga viimasel ajal üritab ta näha ka selle positiivset poolt.

„Kunagi olid katk ja pärisorjus, siis olid kommunism ja küüditamine ja ikka sai eesti rahvas hakkama. Äkki läheb hästi ja elame üle ka neli aastat EKRE iket? Omalt poolt toetan uut valitsust sellega, et olen iga päev enne magamaminekut ära joonud pudeli veini. Näete, alkoholi aktsiis tuleb siit, otse EKRE valitsuse toetuseks. Ärge öelge, et ma pidurdan. Ei, mõnel õhtul on isu juba teise pudeli järele!“

Müügiesindaja Annika ütles, et tema pole juba mitu nädalat uudiseid jälginud ja loodab nii jätkata veel paar aastat.

„Olen juba kaks nädalat veetnud kogu aja elutuppa uusi kardinaid otsides. Ilmselt läheb selle peale veel paar nädalat. Kui elutoa kardinad on valitud, hakkan uut dušikardinat otsima. Ilmselt läheb selle peale paar kuud.

Kodu sisustamine on harmooniline, hinge rahuga täitev tegevus. See võimaldab vältida kogu negatiivset energiat, mis tuleb uudistest. Uudistes on ainult see asi, mille nime ma ei taha öelda, see neljatäheline jõledus. Ärme räägi sellest, ütle parem, kas tead mõnda toredat sisekujunduse veebipoodi. Võib olla Hiina oma, ma ei pane pahaks.“

Kaitseväelane Andres lausus, et tema loeb viimasel ajal enne magamaminekut Mihhail Kõlvarti intervjuusid.