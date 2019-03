Nädala anekdoot „Emme, ära minu pärast muretse. Ma olen nüüd haiglas.“ „Juku, sa töötad juba kaheksa aastat kirurgina. Kas me võiks oma telefonikõnesid natuke teistmoodi alustada?“

Nädala Simson "Olen siin laua taga seetõttu, et ehk järgnevas küsimustevastuste voorus on ka mõni küsimus, millele mina olen võimeline vastama.“ Valitsuse pressikonverentsil 21. märtsil

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et koalitsioonileppes pole ühtegi punkti, mis peaks kelleski hirmu tekitama. Tuleb küll kristliku kultuuri edendamise programm, aga ei enamat.

EKRE aseesimees Martin Helme nentis, et kõigi tema soovide täitumine ei õnnestunud. „Kahjuks ei leidnud toetust ettepanek taastada Eestis Püha Inkvisitsiooni tegevus. Sellest olnuks palju abi, aga usume, et Kristuse sõnumit saab levitada ka kokkulepitud programmide raames,“ ütles Helme.

Samuti jõudsid osapooled järeldusele, et Petserimaa ja Narvataguse tagasisaamiseks järgmise nelja aasta jooksul Venemaaga sõda ei alustata. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder nentis, et kaitsevägi pole valmis nende alade vabastamiseks. „Tanke pole ja iseliikuvad suurtükid jõuavad kohale alles meie valitsusaja keskel,“ rääkis Seeder.

Helme lisas, et kuni tehnika on nõrk, peab tahe olema tugev. „Rahvusliku kasvatuse eesmärgiks peab olema, et iga põlvepikkune poisike oleks valmis ohverdama oma elu ja tervise Irboska naasmiseks Eesti rahvuskehandisse,“ lausus Helme.

Samuti otsustati mitte kehtestada lastetusmaksu. „Mõtlesime, et lastetuid feministe võiks mõne tuhande euroga maksustada, aga jõuluvana oli täna nende vastu hea ja me otsustasime ühiselt, et no las nad siis nuumavad veel oma kasse,“ ütles Helme lahkelt naeratades.

Samuti jäi ära neegrite ja moslemite registri loomine. „No ei jõua kõike ühe korraga, laske natuke hinge tõmmata, küll me kunagi hiljem paneme neegrid ja moslemid iga nädal end politseis möllima,“ naeratas Helme.