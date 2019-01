Nädala anekdoot Katke EKRE koostatud uuest ühiskonnaõpetuse õpikust: „Mitut feministi läheb vaja lambipirni vahetamiseks?“ „Ühte. Ta paneb pirni pessa ja on kindel, et maailm tiirleb tema ümber.“

Nädala Reinsalu Noh, ütleme, et koeraomanik ma ei ole, aga lapseomanik olen. Valitsuse pressikonverentsil 3. jaanuaril

Maavalitsuse otsuse põhjuseks on tallinlaste pidevad kaebused selle kohta, et surfamise asemel tuleb ise kogu jõust aerutada, sest tuult polnud ollagi.

Tallinlane Veiko oli maavalitsuse otsusega igati rahul.

„Käin keskmiselt kord kuus Hiiumaal surfamas, aga üllatavalt tihti on merel laine 20 sentimeetrit ja tuul ei aja isegi soengut sassi. Ma elan tegelikult Viimsis ja seal on kogu aeg kõva tuul, aga niipea kui Hiiumaale jõuan, on tuul jälle kadunud. Tormiste ilmade suurendamine kaks korda on igati mõistlik samm, mu tõenäosus saada oma raha eest ehtne surfikogemus kasvab kohe kaks korda,“ lausus Veiko.

Hiiu maavanem Riho Rahuoja rõhutas, et turismitööstus on saarele tähtis ja kui see nõuab tormide arvu kahekordistamist, siis on maavalitsus alati valmis turistidele vastu tulema. Ta rõhutas, et kõik olemasolevad tormid jäävad alles ja lisandub sama palju uusi torme. „Keegi ei jää tormist ilma, kõik saavad juurde,“ rahustas ta juba ennetavalt neid saareelanikke, kelle arvates võtavad tallinlased kõik tormid endale.

Maavalitsus lubas, et kui tormide arv on kahekordistatud, siis järgmise asjana võetakse ette suvistel nädalavahetustel üksnes päikeseliste ilmade tagamine Hiiumaa randades.

„Suve nädalavahetustel ei tohi sadada tilkagi vihma, see on Hiiu maavalitsuse kindel plaan,“ rõhutas Rahuoja. Suvisel ajal sajab tema sõnul Hiiumaal vihma vaid nädala sees öösel kella kahe ja nelja vahel, et suvitajaid mitte segada.