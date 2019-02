Nädala Reinsalu Vahel ärkad üles ja õudusega mõtled, et oled veel ülikoolis. Valitsuse pressikonverentsil 14. veebruaril

Nädala anekdoot Isa: „Juku, näita mulle oma koolitunnistust.“ Juku: „Ma laenasin selle Kevinile, et ta saaks oma vanemaid ehmatada.“

E-pulm

E-pulma praktiline pool on lihtne abieludokumentide digiallkirjastamine Eesti.ee portaalis. Suuremat vaeva nõudis pulmadele omase pidulikkuse üleviimine internetti.

Väljatöötatud lahenduse kohaselt kulutab riigihankega valitud firma miljon eurot, et pulmaliste jaoks teha sitsiliseks-satsiliseks, lilleõisi, Amoreid ja noolega läbilastud südamekesi täis olevaks kõik Eesti e-riigi keskkonnad kinnistusraamatust maksuametini.

Sel juhul jälitab värskeltabiellunuid tervelt kuu aega igal pool meeldetuletus nende värskest abieluõnnest, sest õige eestlane elab ju internetis.

E-vangla

Vangistuse üleviimine internetti on suurimaid digiväljakutseid Eestis. Igal aastal pakub Eesti riik mitmele tuhandele inimesele vanglateenust, lisaks neile on märkimisväärne hulk inimesi, kellele pakutakse mõne päeva kuni paari nädala pikkust arestiteenust. Digiteerimise seisukohalt on need kurikuulsad oma keerukuse poolest.

Uusima lahenduse kohaselt loobutakse nooremate vangide puhul täielikult füüsilisest vangistusest ja asendatakse see täielikult e-vangistusega ehk inimesele keelatakse kõik e-teenused ja sotsiaalmeedia. Sellisel juhul peab inimene veetma kõik oma päevad panga, elektrifirma, soojamüüja, veefirma, korteriühistu ja kõigi teiste teenusepakkujate kontorites elavas järjekorras, oodates võimalust klienditeenindajaga oma jutt ära rääkida.

Eeldatavalt läheb ühel keskmisel inimesel selle peale nii palju aega, et sisuliselt saavutatakse sellega sama efekt, mille jaoks on praegu vaja ehitada vanglaid – nimelt on inimene püsivalt rakkes ega saa sooritada uusi kuritegusid, samuti on tal järjekordades oodates piisavalt aega oma tegude üle järele mõelda.

E-matus