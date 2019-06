Nädala anekdoot Juku läheb kooli, suur arm laubal. „Mis sinuga juhtus?“ küsib õpetaja. „Isa süü. Ma lõin rusikaga naela laua sisse, aga isa ütles, et: „Poiss, kasuta oma pead!“

Priit Simson Nädala Helme Minu nimi ei hääldu Helme, minu nimi hääldub H'elme. Valitsuse pressikonverentsil 2. mail

Ratas avas järgmisena Mart Helme kirja. „Süsteem paistab olevat üllatavalt tugev. Mulle töötatakse vastu. Olen jõudnud järeldusele, et vastutegevuse kese on Oleviste kirikus. Tuleb uurida Oleviste torni, selle tipus on mõistatuse saladus.“

Järgmine kiri oli väliskaubanduse ministrilt Kert Kingolt. „Jüri, mis ma tegema pean, see õudne itaallane jälitab mind kogu aeg. Ta räägib imelikku juttu sellest, et tahab Eestisse investeerida ja vajab minu nõu. Jüri, saad sa aru, ta ei jäta mind rahule!“

Rahandusminister Martin Helme arutas oma kirjas riigieelarvesse lisaraha saamise võimalusi. „Miks me peame ainult kärpima, kärpimine on nõme. Ainult eided kärbivad. Miks me ei võiks midagi kinni panna? Valiks mingi riigiasutuse ja paneks lihtsalt kinni? On sul ettepanekuid, mida võiks kinni panna? Võime ka teha nii, nagu vanasti ülikoolis tehti: teeme sildid asutuste nimedega ja paneme viinapudeli ringi keerlema. Kelle peale pudelisuu näitab, selle paneme kinni. Viina joome pärast kamba peale ära. Ütle, mida arvad!“

Järgmine oli uuesti Kert Kingo kiri. „See itaallane ei jäta mind rahule! Ta räägib pervojuttu töökohtade loomisest ja tahab minuga kohtuda. Mis tööd ma talle tegema pean! Miks mulle räägitakse, et temaga rääkimine on minu töö? Miks ma seda kõike taluma pean, Jüri!“

Viimasena avas ta Mart Helme järjekordse kirja. „Eile nägin ma ilmutust. Päike peegeldus Oleviste kiriku tornilt ja joonistas mu silme ette numbri 13. Lahendus on lihtne. Tuleb lahti lasta iga kolmeteistkümnes ERRi ajakirjanik, kohtunik, naistearst ja õpetaja. Just kolmteist on maagiline number, iga kolmeteistkümnes töötaja on Süsteemi käsilane. Lööme kaks kärbest ühe hoobiga: hävitame Süsteemi ja päästame riigieelarve.“