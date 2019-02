Rauno Volmar Nädala Mäggi Kui keegi ikka tunneb meeletut naudingut sellest, mis seal taevas plahvatab, siis andku minna. Valitsuse pressikonverentsil 3. jaanuaril

Nädala anekdoot „Miks sa mu ema voodi nii kõrgele oled tõstnud?” „Kallis, et me paremini kuuleks, kui ämm öösel põrandale kukub.”

Kaja Kallase ootamatu vägitegu

Poliitikaavalikkust hämmastas mõne aja eest Reformierakonna esimehe Kaja Kallase julgus, kui ta välistas koostöö EKREga. Oravate siseringis räägitakse, et see juhtus kogemata.

Kallas tahtis juba ammu välistada koostööd EKREga, aga alati oli tema juures Kristen Michal, Jürgen Ligi, peasekretär või pressiesindaja, kes talle selgitasid, mida tohib ja mida ei tohi öelda.

Ühel päeval nägi aga Kallas, et erakonna peasekretär oli jätnud oma läpaka järelevalveta. Kallas kirjutas tema läpakas valmis pressiteate ja saatis Reformierakonna nimel välja. Kui teised jaole said, oli juba hilja.

Tugitooli­sportlased ostavad spordi­riideid

Tuntud spordikaupade pood avastas hiljuti oma kliente uurides, et suurem osa neist ei osta endale kallist varustust mitte ise spordi tegemiseks, vaid selleks, et oleks ägedam teleka ees sporti vaadata. Uuringust selgus samuti, et kuigi inimesed ei viitsi end diivanilt püsti ajada, nõuavad nad ikkagi spordipoest parima kvaliteediga profiriideid, mitte kordades odavamat ja samasuguse välimusega dekoratiivset kraami.

Jahimehed saavad jalutajate laskmiskvoodi

Seoses mitme vahejuhtumiga, mille käigus on jahimehe juhuslikust kuulist viga saanud mõni süüta külamees, on keskkonnaministeeriumis tekkinud plaan jagada jahimeestele lisaks jahiloomade laskmiskvoodile ka suvaliste jalutajate laskmiskvoot.

Lootus on sellel, et kui jahimehed saavad kindla kvoodi, õnnestub neid distsiplineerida nii palju, et nad suudavad eristada metssiga kohalikust külajoodikust.

Pikemas plaanis loodab keskkonnaministeerium, et kui juhuslike jalutajate kvooti aja jooksul vaikselt vähendada, õnnestub suunata jahimehed tagasi jahtima üksnes loomasid.