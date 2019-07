Kuidas müüa kasutatud autot?

Mart Helme Foto: Tiit Blaat Nädala Helme Ja Igor Mang on põlu alla langenud, temalt ei ole mõtet ka nüüd enam küsima minna, mis sügis toob. Valitsuse pressikonverentsil 20. juunil

Esimene etapp. Otsustad vana auto maha müüa. Mõtled, et teed seda nii, nagu sa teed muid asju – ausalt.

Teine etapp. Kuulutusele vastab esimene helistaja ja küsib, kas roostet on. Vastad, et ei ole. Autot vaatama tulnud tüüp näitab sulle näpuga kohe ette mitu kohta, kus paistab seda vastikut pruuni värki. Üllatunult vaatad oma autot ja mõtled, et kas nii vähe sa teda tundsidki pärast kõiki neid aastaid. Tunned ennast halvasti, et kogemata autohuvilisele pada ajasid.

Kolmas etapp. Mitu huvilist helistab ja küsib, mis autol viga. Loed kõik puudused ette. Keegi ei tule vaatama.

Neljas etapp. Üks mees tuleb autot vaatama. Ütled, et autol on iluvigasid, aga selle ea juures on see ju loomulik. Kiidad, et auto sõidab hästi ja mootor on korralik. Ostuhuviline vaatab autot vingus näoga ja küsib, miks pagasiruum nupust lahti ei lähe. Seletad, et avad seda autovõtmete puldist.

Viies etapp. Räägid järgmisele ostuhuvilisele juba tuttavat kiidujuttu töökast mootorist. Ostuhuviline suundub pagasiruumi juurde ja üritab seda avada, aga nupp on ju katki. Vajutad taskus oleva autovõtme pagasiruumi avamise nuppu ja luuk avaneb. Ostuhuviline rõõmustab, et luuk lõpuks ikka avanes ta käte all.

Kuues etapp. Tuleb keegi, kes esitab vene keeles igasugu küsimusi, millest oskad vastata umbes pooltele. Tüüp võtab välja aparaadi ja hakkab kontrollima auto värvikihi paksust eri kohtadest. Ta laseb mootoril töötada ja analüüsib seda mobiili­äpiga. Tüüp loeb sulle ette kõik auto puudused ja ütleb, et helistab, kui on huvitatud.