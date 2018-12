Vastus on lihtne: tuleb õppida korralikult tülitsema. Ega mees ei mõista ju kohe, et naise huvid on ka tema huvid, selle selgitamine mehele võib nõuda paari väiksemat tüli. Nüüd minu kuldsed nipid selle kohta, kuidas tavalisest eesti mehest endale ideaalne armupomm luua.

1. Planeeri tüli hoolikalt. Vali hetk, mil ta on haavatav, näiteks tõmba saag käima just siis, kui ta sätib end jalgpalli vaatama. Mees on kergemini nõus süüdi olema, kui ta saab peale alistumist ennast õllega tagasi teleka ette parkida.