Jaanuari alguses toimus Adavere tanklas inetu vahejuhtum. Tuntud poliitik Martin Helme oli Lõuna-Eestis kõvasti kampaaniat teinud. Järgmisel hommikul kiirustas ta tagasi pealinna, tumedad juuksed natuke sassis, ees mitmepäevane habe, silmad väsimusest väheke kilavad. Peale Põltsamaad hakkas ta haigutama, mistõttu enne Adaveret nentis rõõmsalt: „Näe, bensla.“

Helme parkis oma auto ära ja tahtis minna kohvi ostma, kui teda märkasid kolm tursket meest. Mehed tõkestasid oma kehadega Helme tee. „Go home! This is not for you!“ Helme vaatas mehi üllatunult ja ütles: „Mis te tahate? Ma olen Martin Helme ja ma tahan kohvi osta.“