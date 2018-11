Anders, 26 , IT-mees: Mulle siin üks sõber rääkis uuest krüpto­rahast, RichCoin on nimeks, see tuleb ja teeb BitCoinile tuule alla. Ilmselt ostaks poole raha eest RichCoine ja poole raha eest teisi krüptorahasid. Praegu saab neid väga odavalt, paljude hind on langenud täiesti nullini, mõtle, kui palju neid saab, kui hind on nullis.

Mari-Ann, 33 , teller: Egiptuses ei käi enam keegi, sest liiga ohtlik on. Türgis ikka käiakse veel, aga mõni kirtsutab nina, et hirmsalt pagulasi täis. Kreeka on natuke kallis, aga Bulgaarias on hotellid kehvavõitu. Mis siis valikusse jääb? Horvaatia ja Hispaania. Eks siis nende vahel tuleb valida, kui II samba rahad arvele tulevad.