SVEN ARBET Nädala Ratas Ühed on head, teised on halvad. Riigikogus 17. aprillil 2019

Nädala anekdoot Loodav valitsus arutab kaitseväes normaalsuse taastamist. „Kui kaitseväelased on täies lahinguvarustuses, kuidas teha kindlaks, kes neist on mehed ja kes naised?“ „Väga lihtsalt, annad käskluse „Pikali!“ ja mehed on kõhuli, naised selili.“

Odessa elanik Mark rääkis, et Eesti on täpselt nagu Ukraina – kaine peaga ehitusele ei minda, õhtul juuakse viina ja suurim mure on, kuidas palka naise eest peita. Küll aga tekitab Eesti elu neis kohati segadust.

„Kuidas te küll hakkama saate, kui politseinikele ei saa altkäemaksu anda? Meil politseinikud solvuvad, kui arvad, et tema on aus ja talle ei tasu altkäemaksu pakkuda. Teil nad solvuvad, kui altkäemaksu pakkuda. Ukrainlaste jaoks on kultuuriliselt väga võõras, kui ei saa altkäemaksu anda,“ lausus Mark.

Koos temaga Tallinnas ehitusel töötanud Oleg imestas, kui viletsalt Eesti poliitikud elavad. „Nägin ühel päeval Jüri Ratast ühes poes annetusi kerjamas, imelik kollane särk seljas ja mingi karp käes. Mingid tibid olid tal kaasas. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et Eesti riigil on raha, et palgata peaministrile turvamehed ja tibid saatjaks, aga korralikku palka maksta ei raatsita. No makske peaministrile 20 000–30 000 eurot kuus palka. Või kui eelarves raha pole, siis tehke nii nagu meil Ukrainas ja lubage siiski natuke altkäemaksu võtta. Ega palju ei peagi, mõned miljonid aastas, et poleks päris häbi elada.“

Artur, nende kolleeg ehituse pealt, imestas aga, mida kõike eestlased ostavad. „Mis värk teil selle WC-paberiga on? Miks on just WC-paber iga allahindluse põhitoode, mis on igas poes aukohal? Ma saan aru, et kliima on kehv ja normaalse toidu on veganid ära keelanud, aga kas tõesti peab selle pärast nii palju potil käima?“