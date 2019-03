Poliitikute intriigid tekitavad vangides segadust

„Poliitikud on päriselust täiesti võõrandunud. Kas keegi kujutab ette, kui ma ütlen, et mina vangivalvur Igoriga koostööd ei tee, et ma tahan, et minu vangivalvuriteks oleksid hoopis Ahmed ja Artur? Muidugi oleks see mõeldamatu.

Aga näe, poliitikud ainult niimoodi käituvadki. Ja kas keegi kujutab ette, et olen endale välja valinud vangivalvur Ahmedi, kui ma järsku teataks, et tahaksin tagasi Igori juurde. Päris elus ei käi asjad niimoodi, ma ei saa aru, miks poliitikud ei võiks sellest õppust võtta. Me kõik siin kolmandas plokis vaatame poliitikas toimuvat täieliku uskumatusetundega,“ rääkis Vladimir.

Tartu vangla elanik Urmas imestas Kaja Kallase läbirääkimiste strateegia üle. „Kõigepealt räägib ta sellest, et Isamaa ja sotsid on tema lemmikud, seejärel kutsub läbirääkimistele Keskerakonna ja seejärel tahab uuesti Isamaa ja sotsidega asju ajada. Teate, kui ikka mina jääks viinapoes lõputult tilbendama Belõi Aisti ja Viru Valge vahel, suutmata valikut teha, oleks mul peatselt turvamehed kukil ja pudelist oleksin ilma.

Selline otsustamatus näitab elukogemuse puudust. Kaja Kallas on töötanud kogu elu konditsioneeriga kabinetis, aga kas ta kasvõi arestimajas on mõned päevad veetnud? Ei ole! Sealt need vead tulevadki,“ teadis Urmas.