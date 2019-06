Katrin Lust uurib, miks kujutab Sõnajalgade ehitatav Aidu tuulepark ohtu riigi julgeolekule. Vastab majandusminister Taavi Aas: „Kui kogu Eestis lehviv tuul elektriks muuta, tekib täielik tuulevaikus. See viiks selleni, et sinimustvalged lipud ei lehvi.”

„Kuidas on võimalik, et riigis, kus EKRE on võimul, rajatakse hiigelsuurt pornokeskust? Porno ei sobi kokku kristliku eluviisiga, ütleb Varro Vooglaid, kes avaldab mulle tugevat survet pornokeskus sulgeda,“ lausus Helme.

Helmel oli vastus olemas. „Las Kõlvart paneb putka kinni, linnavalitsusel on palju võimu. Sellest pole ju Tallinnale mingit kasu. Mõju kohalikule tööhõivele on null, ühtegi Lasnamäe piigat pornokeskuses ei tööta, ainult briti võõrtööjõud.“

Helme proovis veel nii ja naa, aga pornokeskuse keelamine ei tahtnud õnnestuda. Majandusminister Taavi Aas ütles, et see on puhas kõrge lisandväärtusega teenuse eksport. Kultuuriminister Tõnis Lukas rõhutas sõnavabaduse, riietumisvabaduse ja kultuurilise mitmekesisuse põhimõtteid, mis kõik kaitsvat pornokeskust. Isegi oma perest ei saanud Helme toetust, kui selgus, et siseminister Mart Helme oli otsustanud valitsuse istungil isiklikult patuhäärberi toodanguga veebis tutvuda ja kiitis seda kui korralikku heterovärki.