Tallinnas avatakse poliitikute turg

Enne tehinguid teeb Viktor Vassiljev kaubale põhjaliku läbivaatuse alates suuorganist. Kauplemine toimub Ameerika spordi profiliigadest tuntud viisil: kõigepealt pannakse müüki varasema poliitkogemuseta tegelased. Uustulnukate seast valimise eesõigus on kõige madalama reitinguga erakonnal. Seejärel saab osta ebapopulaarsuselt teine erakond, siis kolmas ja nii edasi.

Nii ongi 0,123 protsendi suuruse toetusega Vasakpartei pannud endale kinni Ott ­Tänaku . See ei tähenda, et Tänak vahetab Toyota meeskonna Vasakpartei vastu. „Me ei hoia teda endale. Oleme valmis teda vahetama miljoni rubla vastu,“ ütles Kranaadile Vasakpartei esimees.

Teises müügivoorus käib kaubitsemine tunnustatud poliitikutega. Praegu on kõige kõrgemalt noteeritud Siim Kallas . Reformierakond pakub teda kümne miljoni dollari suuruse alghinnaga.

Kogenud Allan Kiil on enampakkumisel nelja miljoniga, kusjuures tema puhul antakse Ain Kaljurand kauba peale. Best before tärmini ületanud Remo ­Holsmeri eest küsitakse vaid koorem sidruneid.