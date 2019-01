Tänavatele ilmuvad maksuautomaadid

Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid: „Kuna tänavusest aastast muutus tuludeklaratsioonide esitamise kord ja abikaasad enam koos tulusid deklareerida ei saa, on ette näha meie serverite koormuse järsku tõusu. Et seda vältida, otsustasimegi nii-öelda tänavatele tulla.“

Maksuautomaat pole pelgalt deklaratsiooni täitmiseks. Seal saab ära teha kõik vajaliku, sealhulgas üleliia makstud tulumaksu tagasi. Kõigepealt tuleb end ID-kaardiga sisse logida. Edasi tuleb öelda, kuhu pangakontole tagastatav summa üle kantakse. Siin on ka suur uudis: tagastatava summa võib kohapeal välja võtta ka sularahas! Ja see on lisaraha, millest naine (mees) midagi ei tea. Laid tunnistab, et see ongi üks põhjus, miks uutele automaatidele prognoositakse suurt menu.