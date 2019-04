Tiit Blaat Nädala Ratas Teie räägite, soovite teada ühte asja, mina vastan teile, teie ütlete, see vastus teile ei sobi ja siis ma räägin teile midagi muud. Riigikogus 17. aprillil

Nädala anekdoot Isa: „Juku, tead, et sind on lapsendatud!“ Juku: „Ma tahan oma päris vanemaid

näha!“ Isa: „Meie oleme su päris vanemad. Lapsendajad

tulevad sulle kohe järele.“

„Ma olen hea näide sellest, et nooruses tehtud valed valikud pole mitte nooruselollused, mis sulle kergelt andeks antakse, vaid need saadavad sind tumeda pilvena kogu elu ja saavad sind kätte just siis, kui sa kõige vähem seda oodata oleksid osanud,“ ütles Luik ja võttis kurvalt veel ühe lonksu kohvi.

„Mulle olid kõik teed avatud. Ma oleksin võinud teha karjääri ajakirjanduses ja saada näiteks Sirbi või Vikerkaare kirjandustoimetajaks. Ma oleksin võinud jääda välisministeeriumi, aga ma tegin saatusliku valiku minna Vabariigi Valitsusse,“ rääkis Luik.

Ta nentis, et mõistagi oli ta ise ka parajalt loll, aga samas meelitas Mart Laar ta väga salakavalalt lõksu. „Ta rääkis, et valitsuses saan ma endale suure musta auto ja hea palga. Ta rääkis, et ma saan muuta asju paremuse suunas. Ta lubas, et minust peetakse lugu. Mõistagi oli see kõik vale,“ ohkas Luik.

Sellise jutuga meelitas Laar nooruki 90ndate alguses oma esimesse valitsusse ning sellega oli Luige saatus otsustatud. Ministrina pidi ta alla kirjutama paberitele, mida ei mõistnud, ja pidama kõnesid, mille tekst kirjutati talle ette. Peatselt tekkisid temas kõhklused, aga minna polnud enam kuhugi.

„Paberid on alla kirjutatud, rahad jagatud ja ära kulutatud. Sa võid ju lahkuda valitsusest, aga oma allkirjade eest sa ei põgene. Pea meeles, kui keegi küsib, siis vaikid nagu haud. Seda eriti siis, kui küsitakse, mismoodi mina asja puutun. Kui vaja, ütled, et ei tunnegi mind, ainult ajalehe kaudu tead,“ hoiatas Laar noormeest. Nii pidi Luik töötama Laari esimeses valitsuses, kuni see kokku varises. Kui tuli Laari teine valitsus, kordus kõik samamoodi.