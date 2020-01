Austraalia tänavused ilmaõnnetused on seotud India ookeaniga. Meri on ilmategija kõikjal, aga toimib erinevalt. India ookeani fenomeniks on niinimetatud kakspoolsus, mis lühidalt öeldes seisneb selles, et piki ekvaatorit laiuv ida-lääne-suunaline veepind on ühes otsas soojem ja teises jahedam. Aga soojem ja külmem vahetavad teatud aja järel oma kohad (vahepeal on nn neutraalne faas, kus temperatuurierinevust ookeani pinnal ei esine), mis toob kaasa ookeani kohal puhuvate tuulte suunamuutuse. Tuul toob omakorda vihmapilved. Needsamad, mille puudumine põhjustas Austraalias katastroofilised metsa- ja võsapõlengud. Mille katkestasid mitte vähemat õnnetust toonud rajuvihmad.

India ookeani kaardilt võib igaüks veenduda, et ilmastikku kujundava „kakspooluse“ läänepoolne ots ulatub Somaalia rannikuni ehk nn Aafrika Sarveni. Kui Austraalias on midagi väga „valesti“, siis loogiline oleks arvata, et ilm teeb trikke ka Ida-Aafrikas. Teebki. Aga erinevalt Austraaliast, maailma ühest jõukamast piirkonnast, on Aafrikas sellel märksa hullemad tagajärjed.