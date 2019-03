AASTA PARIM ARVAMUSLUGU: Kes kurat loob Eestis riiki, kus keegi midagi teada ei tohi?!

Viimastel nädalatel on väidetud, et peame isikuandmete kättesaadavust piirama, sest seda nõuab Euroopa Liit. See on vale. Kõik algatused info leviku piiramiseks pärinevad Eestist.

Viimastel nädalatel on väidetud, et peame isikuandmete kättesaadavust piirama, sest seda nõuab Euroopa Liit. See on vale. Kõik ­algatused info leviku piiramiseks pärinevad ainult Eestist. Ja nii juba aastaid.

Kes jääb korrarikkumisega vahele, võetakse vahi alla ja avalikustatakse šerifi veebiküljel koos näo ja nimega. Enamasti on vahialused mornid. Vahel ka sinise silmaga, kui neile on esitatud süüdistus võimudele vastuhakkamises.

Avaliku teabe seadus hõlmab väga suurt hulka dokumente, aga mitte riigisaladusi. On arusaadav, et kaitseväe valmisoleku tegevuskavad hoitakse salajastena 50 aastat. Ent pooleks sajandiks tohib salastada ka infot Eesti välispoliitikast.

Riigikantselei vastas eitavalt, kuna tegemist olevat ordenikavaleride eraeluga. Kaebasime andmekaitse inspektsiooni. Selle direktor Urmas Kukk asus seisukohale, et autasusid antakse Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete eest, mida ühiskonnal on õigus teada. Ta käskis riigikantseleil materjalid välja anda.

Igaüks sai õiguse nõuda mis tahes ametiasutuselt välja dokumente. Teabenõudele tuleb vastata viie tööpäeva jooksul. See on fantastiline kiirus, mis teeb välismaa ajakirjanikke kadedaks. Eesti rahvale oli antud kätte lasermõõk, selle kasutamine aga nõudis õppimist.

Miks nii? Seaduse esialgne variant oli omas ajas sedavõrd radikaalne, et tuli üllatusena nii poliitikutele, ametnikele, ajakirjanikele kui ka tavalistele inimestele. Ühtäkki avanesid meie kõigi ees võrdsed võimalused olla kursis sellega, mis Eestis toimus. Nii nagu see oli paljudes lääneriikides, USAs, Soomes, Rootsis, Norras.

Politsei- ja piirivalveamet hoidis riigisaladusena 1977. aastast pärinevat jälitustoimikut „Bзрывники“ („Lõhkajad“). See sisaldas infot Moskva metroopommi panijate tagaotsimisest ja Eestis toimunud nõukogudevastastest protestidest. Palusin abi siseminister Ken-Marti Vaherilt ja sisejulgeoleku ­kantslerilt Erkki Koortilt . Alles siis sai politsei aru, et Nõukogude miilitsa tegevus ei saa olla Eesti riigisaladus. Mulle anti toimikust 200 lehekülge koopiaid, kus olid musta värviga kaetud kinni Eesti NSV ­miilitsatöötajate nimed.

Justiitsministrina lubas Lang, et kõik riigisaladused vaadatakse üle. Küsisin, kui palju sisult aegunud saladustest saaks avalikustada. „Usun, et üle poole,“ vastas Lang. Ta arvas, et selleks piisab kahest aastast.

2005. aastal tegin intervjuu äsja justiitsministriks saanud Rein ­Langiga . Eelnevalt välisministrina töötades avastas ta enda jaoks Eesti riigisaladuste süsteemi, mida nimetas „skisoidseks“. Lang rääkis, et meil on „salastatud rohkelt teavet, mille avalikustamine Eesti julgeolekut kuidagi ei kahjustaks“. Ta tõi näiteks dokumendid Euroopa Liitu astumisest.

Soomes on 25 aasta möödudes kõik välisministeeriumis koostatud paberid avalikud. Olen käinud neid korduvalt Helsingis arhiivis lugemas ega mõista, miks on Eesti välispoliitika põhjanaabritest kaks korda salajasem.

2013. aastal koliti majanduslike huvide deklaratsioonid maksuameti veebiküljele, kuhu tuleb ID-kaardiga sisse logida. Iga poliitik ja tipp­ametnik sai nüüd võimaluse näha, kes on tema andmeid vaadanud. Ajakirjanikke see loodetavasti ei takista, küll aga piirab tavalist inimest, kes võib-olla ei taha näidata, et tunneb huvi oma volikogu tegelaste vastu.

„Minu arust on oluline teada, mida kuhu planeeritakse,“ rääkis Õispuu mulle 2010. aastal. „Aga kes on tellija? On see oluline teie jaoks? Ma ei saa aru, mispärast see oluline on. Minu jaoks ei ole!“

30aastane piirang on puhtalt Eesti omalooming. Euroopa Liit jätab surnud isikute küsimuse meie enda otsustada. Riigikogu põhiseaduskomisjoni juhilt Marko Pomerantsilt kuulsin, et puudub ülevaade vastavatest piirangutest teistes riikides. Ta lubas lasta ametnikel asja augustiks välja uurida.

Nüüd on justiitsministeerium asunud seisukohale, et piirang on ikkagi liiga leebe. Edaspidi loeks ainult pärija nõusolek. „Surnud isikute andmete avalikuks saamine võib kahjustada järgnevat põlvkonda,“ põhjendab isikuandmete kaitse seaduse muutmise eelnõu.

See on peapõhjus, miks Eesti NSV kohta pole kirjutatud praktiliselt ühtegi tõsist uurimust. Parimaks teoseks on jäänud ajaloolase Indrek Jürjo 1996. aastal ilmunud raamat „Pagulus ja Nõukogude Eesti“. Jürjo luges arhiivis leiduvaid kompartei ja julgeoleku toimikuid, leidis sealt nii mõnegi KGB kaastöötaja nime ja tõi selle päevavalgele. Vähemalt üks paljastatu lubas Jürjo kohtusse kaevata, aga jättis selle tegemata.

Soomes on kriminaalasja eeluurimise materjal avalik hetkest, kui kohus alustab arutelu või kui prokurör süüdistusest loobub. Olen tellinud Soome keskkriminaalpolitseilt Eestiga seotud juurdluste toimikuid, mis on saabunud CD-kettal postiga.

Õigusemõistmine käib Eestis väga lihtsalt. Kui kohtuistungit pole kuulutatud kaalukatel põhjustel kinniseks, on see avalik. Iga täiskasvanu võib viibida avalikul kohtuistungil kuulajana. On täiesti normaalne kasutada istungi leidmiseks avalikku istungite kava. Süüteomenetluse avalikkus pole asi iseeneses, vaid tõhus heidutus korruptsiooni ja kuritegevuse vastu. Mitmed riigid eelistavad ajada asju tänasest Eestist veelgi avatumalt.

Need ettepanekud jahmatasid riigikohut, kes juhtis tähelepanu, et GDPR ei reguleeri põhiseaduslike institutsioonide tegevust nende põhiülesannete täitmisel. See peaks kehtima ka õigusemõistmise kohta ja Eestilt info sulgemist ei nõua. Justiitsministeerium eelnõu ei parandanud.

Prokuratuuril ja politseil on Eestis palju võimu. See teeb muret mõnele riigikogu liikmele, kes peavad vajalikuks õiguskaitseorganeid rohkem kontrollida. Julgen soovitada, et parim ja odavaim kontroll on tagada suurem avalikustamine. Kui te mind ei usu, küsige oma kolleegidelt Soome parlamendis.

Kogu muserdamisest hoolimata on Eesti avaliku teabe seadus rahvusvaheliselt päris hea. Miks siis üritatakse toimivat süsteemi lõhkuda? Justiitsminister Reinsalu arvas eelmisel nädalal ajakirjandustegelastega toimunud kriisikoosolekul, et meedia on liiga vähe enda eest seisnud. Kahjuks on tal õigus.

Nullindate keskpaigani ja paar aastat kauemgi esines vaba ühiskonna ja avatuse eestkõnelejana Rein Lang. Ülbe ja provokatiivne, aga samas üks valitsuse helgemaid päid.

Ühel hetkel muutusid Langi ja ajakirjanduse suhted vaenulikuks. Pärast teda pole Eestis olnud ühtegi staari, kel oleks südameasjaks võtta sõna infovabaduse kaitseks. See on ühiskonnale suur kaotus.

Mul on tunne, et info kinnikeeramise tõusva laine põhjus võib olla osa Eesti juristide platooniline kiindumus Saksa õigusruumi vastu. Olen saksa ajakirjanikega palju suhelnud ja võin öelda, et avaliku teabe vallas pole neilt midagi õppida. Saksa ametiasutustes on suhtlemisel meediaga kehtinud põhimõte: ärge jumala pärast esitage teabenõuet! Me peame siis selle registreerima ja tekib palju jama. Kui teil on vaja midagi teada, küsige ja me lekitame selle teile!

Eesti valis Lennart Meri ajal teise tee. Info meie riigis toimuvast pidi olema võrdselt avalik nii „Aktuaalse kaamera“ uudisteankrule, Õhtulehe reporterile kui ka Facebookis kogukonnalehe koostajale. Igale parteitule, reformistile, keskerakondlasele, ekrekale, sotsile, isamaalasele, vabakale ja kahesajasele. Õigus informeeritusele pole küsimus parempoolses ja vasakpoolses valikus. See on põhiõigus, mida tuleb kaitsta, nüüd ja täna.

Muidu võime leida ennast 2015. aasta 31. detsembri Kölni kesklinnast. Immigrantide mass käperdab ja röövib avalikult rohkem kui tuhandet noort naist ja politsei ei suuda midagi ette võta.

Ning järgmistel päevadel valetavad poliitikud, et midagi erilist ei juhtunud, ja suur osa ajakirjandusest ei julge iitsatadagi.