Tänavuse Müncheni julgeolekukonverentsi eredaima hetke pakkus Angela Merkel.

Münchenis käib igal aastal koos kogu maailma julgeolekueliit: riigipead, valitsusjuhid, julgeoleku eest vastutavad ministrid, ÜRO ja NATO tipud. See on maailma olulisim foorum omal alal. Eesti sõbrast analüütik Edward Lucas on öelnud, et enamikku sealseid osalejaid tahab keegi kuskil tappa.

„Kaelakaart annab teile võimaluse viibida maailma kõige tähtsamate inimeste seltskonnas ajal, kui nad arutavad kõige tõsisemaid probleeme,“ vahendas Lucase mulluseid muljeid ajaleht Lääne Elu.

Münchenis käiakse nuusutamas värskemat julgeolekutuult, seal pannakse diagnoos maailma ja Euroopa julgeolekuolukorrale.

Tänavune diagnoos oli keskmisest süngem ja konverents ise sellevõrra kindlasti kaalukam.

Veel mullu oli kõik business as usual. Palju räägiti Brexitist, uutest ohtudest ja tehnoloogiatest. Samas kinnitati, et Atlandi-üleste suhetega on kõik hästi. Kui väikesed naginad, mis tulenevad ennekõike president Donald Trumpi pehmelt öeldes omapärasest stiilist, kõrvale jätta, on suhete alused endised. USA oli kohale saatnud oma salongikõlblikud esindajad, kaitseminister Jim Mattise ja Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku H. R. McMasteri – „ainsad täiskasvanud Trumpi administratsioonis“. Nende suust kõlas konstruktiivne sõnum nõudlikule saalile piisavalt veenvalt.

Kuu hiljem säutsus Trump Twitteris, et MacMaster on vallandatud. Detsembris lahkus ametist väga tõsiselt Trumpi kritiseerinud Mattis. Sellist inimest, keda rahvusvaheline julgeolekukogukond tõsiselt võtaks, USA absoluutses tipus enam pole. Jäänud on vaid Trumpile kaasakarjujad.

Nagu New York Times pärast Münchenit kirjutas: vastasseis USA ja Euroopa vahel on nüüd avalik, tige ja konkreetne.

Seda näitas ka tänavune külm vastuvõtt asepresident Mike Pence’ile.