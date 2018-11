Ütlen kohe alguses ära, et Kevin Veeber (24) ja Marion Laurisoo (32) on tublid Eesti mehed ja ärge te nende kallal nokkige! Mida nad siis tegid? On see kõik üldse artiklit väärt?

No vaata ise!

Oli reedene päev, 2. juuni 2017. Mehed tiirutasid oma ilusa kuldse kastika Toyota Hiluxiga mööda Põlva- ja Võrumaad, õhupüss autos. Ja nüüd on politseil välja nuhitud, et seal, kust nad läbi sõitsid, lendasid autodel ja traktoritel aknad klirinal katki. Mõnel pool majadel ka.

Leevakul läks Mitsubishi Outlanderi tagaklaas.

Rebasmäe külas autobuss Iveco küljeklaas.

Kirmsi külas bussiootepaviljoni kolm akent.

Verioramõisa külas ekskavaator Case kabiiniklaasid ja ekskavaator Komatsu ukseklaas.

Viluste külas purunesid ukseklaasid traktoril MTZ-82 ja traktoril Valtra T202. Sealsamas Vilustes läks ka Volkswagen Passati ukseklaas.

Kui meeste kuldne maastur Kääpa kooli parkimisplatsile jõudis, lendasid kildudeks seal seisnud Toyota Corolla, Volkswagen Golfi, Ford Mondeo ja Volkswagen Passati klaasid.