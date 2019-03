Toivo Tänavsuu

Armukesed, kohtulahingud, mõrv ja hiigelpettus: Liibanoni printsi ja Rapla kaunitari seebiooperlik elu

Miss Estonia 1998 Kadri Väljaotsa peres on rahutud ajad – tema meest seostatakse USAs mastaapse kindlustuspettusega, õemees istub sama afääriga seoses Californias vahi all ning Eestis on arestitud pere kogu kinnisvara.