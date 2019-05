Austrias puhkes 17. mail võimas skandaal, kui valitseva koalitsiooni liige, Austria Vabaduspartei (Freiheitliche ­Partei Österreichs, lühendatult FPÖ) sattus ülimalt piinliku ­süüdistusega avaliku tähelepanu alla. Jutt on ühest videost, mis salvestatud 2017. aasta juulis Ibiza saarel ja kus on näha kahte Austria poliitikut vestlemas kellegi venelannaga, kes olla Läti kodakondne ning Kremli-lähedase oligarhi nõbu. Vähemalt ta enda sõnade kohaselt. Venelanna moosib austerlasi jutuga, et tema võimas sugulane tahaks investeerida Austriasse paarsada miljonit eurot. FPÖ poliitikud lähevad liimile ja hakkavad arutlema, kuidas nad võiks selle müstilise oligarhiga koostööd teha. Vorst vorsti vastu – nemad aitavad tal üht Austria suuremat tabloidi osta ning oligarh omakorda aitab sellesama tabloidi abil FPÖ hiilgavale valimisvõidule. Aga juttu on muustki. Näiteks sellest, et kui see oligarh asutab Austriasse oma ehitusfirma, siis võiks riiklikud tellimused minna sellele uuele firmale. Senise suurtegija asemel, milleks on firma nimega Strabag. Ning juttu on ka võimalikust annetusest parteikassasse ja kuidas seda korraldada nii, et keegi haisu ninna ei saa.