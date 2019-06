Pole kahtlust, et siseminister Mart Helme ei vaata pooldava pilguga, et peaminister Jüri ­Ratas viibis 30. maist 2. juunini Šveitsi linnakeses Montreux’s kurikuulsaks nimetatud Bilderbergi grupi iga-aastasel kohtumisel. Helme on nende hulgas, kes usuvad Bilderbergi grupi vandenõulist olemust. „Bilderberglased“ olla salajased niiditõmbajad, kes püüdlevat maailma valitsemisele. Seda juba mitme vandenõuteoreetikute põlvkonna arvates. Mõjukate poliitikute, majandusinimeste ja ühiskonnategelaste kohtumiste formaat pandi paika 1954. aastal Hollandis ühes Bilderbergi-nimelises hotellis ning selle üks tunnuseid on privaatne iseloom. „Tintlat“ pole kutsutud, avalikkus ei tea, mida maailma vägevad täpselt arutavad.