Turundus- ja reklaamimaailm on viimase 25 aastaga muutunud järjest digitaalsemaks. Teie olete aga väga kriitiline internetireklaami ja reklaamitehnoloogia suhtes üldiselt. Olete sellest raamatuid kirjutanud ja kirjutate ka oma blogis. Mis teil selle kõige vastu on?

Mul pole midagi online-reklaami vastu. Ma arvan, et internetireklaam on tähtis, sest see on andnud meile palju tasuta asju, mida me väärtustame. Mul on probleem reklaamitehnoloogia meetoditega, mida tänapäeval kasutatakse. Ma arvan, et inimeste järel luuramine ja nende andmete kogumine ilma nende loata on väga ohtlik nii üksikisikute kui ka demokraatliku ühiskonna jaoks.

Oma raamatus „Bad Men“ ütlete, et libauudiste probleem on vähemalt osaliselt tingitud sellest, kui lihtne on reklaamitehnoloogia abil raha teenida. Kas selgitaksite natuke lähemalt?

Hästi lihtsustatult öeldes on kaks viisi, kuidas internetireklaamiga raha teenitakse. Üks on veebilehe külastajate arv, mida müüakse ettevõtetele, ja teine veebilehel bännerite kaudu kogutud klikid. Need mõlemad eesmärgid on suurepäraselt saavutatavad libauudistega. Pane oma veebilehele üles provokatiivne sisu, millel inimesed klikiksid. Postita seda sisu sotsiaalmeediasse ja kui inimesed jõuavad nende linkide kaudu sinu libauudiste veebilehele, näidatakse seal reklaambännereid, mille eest petturist veebileheomanik saab raha. Ma ei ole tehnikaekspert ja minu kirjeldus on väga üldine, aga ma arvan, et see annab keskmisele inimesele ülevaate, kuidas libauudistega raha teenimise süsteem töötab.