Ameerika suurpanga JP Morgan analüütik uuris ­eelmisel nädalal Swedbanki tegevjuhilt, et kes küll on panga mitteresidentidest kunded Baltimaades. Tema loogika ütles, et neist 80 protsenti peaksid olema tegelased Venemaalt ja endistest liiduvabariikidest.

Muidugi oli see küsimus kantud Danske Banki skandaalist, mille Eesti filiaalis pesti väidetavalt hiigelkogustes Venemaalt ja SRÜ riikidest pärit kundede (ehk mitteresidentidest klientide) raha. Nood peitsid enda identiteete Saabassaarte ja Sajusaarte firmade abiga.

Igal vähegi mõtleval inimesel tekib küsimus, kas Danske oli ainus, kes reegleid rikkus.