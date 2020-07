Pärast meedik Mikola Ilini (36) surma lekkis internetti materjale, mida nii ukrainlased kui venelased infosõjas aktiivselt ära kasutavad.

Kõige tähtsam tõend on Mikola Ilini (kuigi valgevenepärane Mõkola on suupärasemalt Nikolai, siis just nii oli kirjas tema nimi ka Eesti passis) kiivrikaamerast lekkinud video. See näitab mehe viimast elutundi: tema suunas avatud tuli, surmasööst varju leidmiseks Ida-Ukraina metsapadrikus, maamiin ja kiivrilt alla nirisev veri.

Eesti välisministeeriumi jutu järgi aga ei surnud Ilin nii. Islandi väljaku versioon pärineb Ukraina kaitseministeeriumilt, mille järgi avati meediku pihta lubadustest hoolimata kuulipilduja- ja granaadituli.

Nii Eestis kui ka Ukrainas käsitletakse Youtube’i lekkinud videot võltsinguna.

Lisaks videole lekkis internetti materjale, mis viitasid mehe võimalikule narkolembusele, vestlusi kahtlastest suhetest ameeriklastega ning video, mis näitab, kui jõhkralt separatistid tema surnukehaga ringi käisid. Ekspress vaatas samuti materjalid kriitilise pilguga üle.