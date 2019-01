Norma valmistab Mustamäel autotööstusele turvavarustust. Ettevõtte juht Peep ­Siimon tunnistab, et viimastel kuudel on tellimuste hulk märgatavalt kahanenud. „Midagi katastroofilist ei ole, aga ohumärgid on,“ ütleb Siimon. Autotööstus saab tavaliselt esimeste seas löögi: kitsamatel aegadel võib uue auto ostu vabalt edasi lükata, sest vana käib veel kah.

„Mingi hangumine on toimunud. Pidur on alates suvest,“ kinnitab ka Mercedeseid müüva Silberauto omanik Väino Kaldoja. „Seda ei saa nimetada kriisiks, aga ka mitte arenguks. See on pigem seisak.“

Tallinna linn on kraanasid ja ehitusplatse täis. Aga läinud nädalal ütles 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter Ärilehele, et näeb esimesi märke kinnisvarahindade tõusu pidurdumisest, sest tehingute arv kahaneb. 2018. aastal tehti 10 protsenti vähem kinnisvaratehinguid kui 2017. aastal. Enne seda oli kasv.

Seejuures on Tallinna kallima otsa korterite müügiga kiireks läinud. Algasid „Hullud päevad“.